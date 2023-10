The Lamplighters League: molti licenziamenti nello studio di sviluppo a causa del flop del gioco

The Lamplighters League non è un brutto gioco, come potete leggere nella nostra recensione, ma non ha comunque risonato con il pubblico, finendo per produrre perdite per 15 milioni di euro.

Si tratta di un altro dei segnali della rumorosissima crisi del settore tradizionale dell'industria dei videogiochi, dove una manciata di giochi di enorme successo hanno praticamente fagocitato il mercato, rendendo difficile per altri trovare un pubblico per i loro giochi, pur di alta qualità (pensate al caso Shadow Gambit).

Anche lo studio di Shadowrun e BattleTech non ha potuto niente contro la situazione attuale, anche se evidentemente Paradox aveva capito che il gioco sarebbe andato male con largo anticipo, partendo dallo scarso interesse del pubblico, visto che aveva avviato i licenziamenti mesi fa.