Microsoft starebbe creando un negozio mobile di Xbox per lanciarlo nel 2024

Il giornalista Tom Warren ha riportato nel corso del podcast Iron Lords che Microsoft starebbe lavorando a un negozio mobile Xbox , che potrebbe essere lanciato nel corso del 2024 . Warren non ha fornito molti dettagli in merito, ma la mosse potrebbe essere più che sensata, dopo l'acquisizione di Activision Blizzard che ha dato alla compagnia una notevole potenza di fuoco in ambito mobile.

Mosse

Xbox è in piena forma grazie a una dieta sana a base di ABK

Durante lo stesso Podcast, Warren ha toccato altri argomenti relativi al mondo Xbox. Intanto ha svelato che a sistemare i server dei Call of Duty per Xbox 360 è stata Microsoft stessa e non Activision, probabilmente in previsione dell'arrivo su Xbox Game Pass.

Inoltre ha detto che secondo lui, nelle settimane post acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, non arriveranno molti giochi della compagnia su Xbox Game Pass, confermando in certo qual modo che la maggior parte dei lanci avverrà nel corso 2024, come ampiamente preannunciato da Activision Blizzard prima della chiusura dell'affare. Comunque sia, alcuni vecchi Call of Duty potrebbero arrivare già durante questa settimana, annunciati insieme ai titoli della seconda metà di ottobre in arrivo sul servizio.

Infine, secondo lui l'affare avrà un impatto nell'Unione Europea, anche se ci potranno volere alcuni anni prima che si manifesti.

La verità è che gli scenari aperti dall'acquisizione di ABK sono davvero numerosi e sicuramente Microsoft avrà delle strategie già studiate e pronte da applicare per sfruttare i 68 miliardi di dollari spesi. Staremo a vedere quali.