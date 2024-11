GTA 6 per fortuna non uscirà durante la presidenza di Donald Trump, diceva Dan Houser

Alcuni anni fa, per la precisione nel 2018, Dan Houser si è detto sollevato dal fatto che GTA 6 non sarebbe uscito durante la presidenza di Donald Trump: dichiarazioni che sono evidentemente invecchiate male, alla luce degli ultimi risultati elettorali americani.

"Non sappiamo davvero cosa avremmo fatto (con GTA 6, NdR), per non parlare di quanto la gente si sarebbe arrabbiata per qualsiasi cosa avessimo raccontato nel gioco", aveva detto Houser ai microfoni di GQ. "Sia l'intensa progressione liberale che l'intenso conservatorismo sono entrambi movimenti parecchio militanti e arrabbiati."

"È spaventoso ma anche strano, eppure entrambe le parti sembrano occasionalmente virare verso l'assurdo. Per questi motivi è difficile fare satira. Alcune delle cose che stanno accadendo vanno chiaramente al di là della satira. Dunque diventeremmo obsoleti nel giro di due minuti, del resto tutto cambia così velocemente."