Neil Druckmann di Naughty Dog è un "dio dei videogiochi", per l'attrice di Intergalactic: The Heretic Prophet

Naughty Dog ha presentato il suo nuovo videogioco ai The Game Awards 2024: Intergalactic: The Heretic Prophet, un gioco d'azione a tema sci-fi di cui abbiamo visto per ora una presentazione senza gameplay. Ci ha però permesso di farci una prima idea della protagonista principale, che sarà interpretata da Tati Gabrielle.

L'attrice non è nuova al mondo di Naughty Dog, visto che ha vestito i panni della antagonista nella versione cinematografica di Uncharted (con Tom Holland nei panni di Nathan Drake). Ora, però, Tati Gabrielle entra in un videogioco e pare molto felice della cosa, tanto da definire Neil Druckmann - co-capo di Naughty Dog e co-director di The Last of Us - come un "dio dei videogiochi".