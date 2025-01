Il nuovo aggiornamento maggiore di Hades 2 arriverà a inizio 2025

Dopo un lancio in accesso anticipato molto chiacchierato, Hades 2 è stato un poco oscurato da altri titoli usciti nel corso del 2024. Poco male, perché lo sviluppo prosegue e, dopo il massiccio Aggiornamento Olimpico di fine 2024, che compendeva le ultima Armi Notturne, una nuova regione e tanti dialoghi inediti, Supergiant ha in serbo qualcosa di nuovo anche per i primi mesi del 2025 .

Aggiornamenti in arrivo

In un post su Steam pubblicato prima delle festività, lo studio ha confermato che il prossimo grande aggiornamento arriverà all'inizio del 2025 e includerà lo "scontro finale" del percorso alternativo.

Un altro importante aggiornamento è previsto più avanti nel corso dell'anno, con un'espansione della storia e di altre parti del gioco, non meglio definite.

Tuttavia, per vedere il vero finale bisognerà attendere la Versione 1.0, che non ha ancora una data d'uscita. Purtroppo, molto dipenderà da "come procederanno i nostri aggiornamenti principali". In altre parole, non è garantito che arrivi quest'anno. Più probabile vederla nel 2026, a questo punto, ma mai dire mai.

Questo il messaggio originale: "Hades II si avvicina al rilascio del suo secondo Aggiornamento Sostanziale, previsto nei primi mesi del 2025 e contenente lo scontro finale del secondo percorso di gioco! In seguito prevediamo almeno un altro Aggiornamento Sostanziale in Accesso Anticipato nel corso dell'anno, con cui espanderemo vari aspetti del gioco inclusa la sua trama; ma il vero finale della storia arriverà solo con il lancio della versione 1.0, che non ha ancora una data fissa... tutto dipenderà dai tempi di sviluppo degli Aggiornamenti precedenti!"

Per il resto, vi ricordiamo che Hades 2 è disponibile in accesso anticipato per PC su Steam e Epic Games Store. Si tratta del seguito di uno dei giochi di ruolo d'azione più acclamati di sempre, con già una quantità tale di contenuti da potervi intrattenere per molte ore.