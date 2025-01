Kanye West svela qual è "il miglior gioco mai creato ad oggi": a convincerlo è stata la difficoltà

Kanye West - famoso cantante americano - ha svelato con una storia di Instagram qual è il suo videogioco preferito: The Last of Us Parte 2 .

Le parole di Kanye West su The Last of Us Parte 2

Kanye West, precisamente, ha condiviso una immagine di una sezione del gioco. Non è rilevante quale sia, ma cosa scrive poco sotto: "The Last of Us Parte 2 a difficoltà Sopravvissuto + mi ha fatto spendere tutto il giorno in una singola area. Di gran lunga il miglior gioco mai creato ad oggi."

Inoltre, aggiunge che questo "non è un post sponsorizzato" per confermare che il suo commento è genuino. Pare quindi che a Kanye West piaccia The Last of Us Parte 2 in particolar modo per il suo livello di difficoltà. Come la maggior parte dei giochi moderni, l'opera di Naughty Dog dispone di svariati livelli di difficoltà, con i più bassi che annullano totalmente la sfida e quelli più avanzati che rendono veramente complesso avanzare.

Ora viene da chiedersi quale sia il pensiero di Kanye West sulla serie TV di The Last of Us, della quale i fan attendono al seconda stagione. Perlomeno l'attesa non dovrebbe essere troppo lunga in base ai più recenti annunci.