La mappa di Zelda Breath of the Wild dentro Minecraft è pronta dopo anni: un video la mostra

Minecraft è un gioco che invoglia alla creatività. Anche se di base gli appassionati di dedicano a mappe costruire dal videogioco, alcuni amano sfruttare la modalità creativa per produrre qualcosa di completamente originale. Alcuni inoltre puntano ancora più in alto e cercano di realizzare progetti che, sulla carta, sembrano praticamente impossibili. Se volete un esempio, possiamo citare Grazzy che ha da poco completato un lavoro lungo tre anni che lo ha portato a ricreare (non in solitaria) l'intera mappa di The Legend of Zelda Breath of the Wild .

Il video della creazione della mappa di Minecraft di The Legend of Zelda Breath of the Wild

Qui sotto è disponibile il video completo, da oltre un'ora e 24 minuti, nel quale potete trovare la spiegazione completa. In linea di massima, quel che Grazzy spiega è che il progetto è sembrato fin dall'inizio impossibile, soprattutto perché ricreare l'intero terreno del mondo di The Legend of Zelda Breath of the Wild sarebbe stato faticosissimo, pur usando strumenti esterni alla modalità creativa del videogioco.

Per fortuna il team ha scoperto di poter "semplicemente" importare la mappa del terreno di The Legend of Zelda Breath of the Wild (precisamente, l'altezza del terreno) dentro lo strumento di lavoro per Minecraft, così da ottenere una base sopra la quale lavorare. In realtà anche così la mappa ottenuta era imprecisa e ci sono stati dei ritocchi da fare, ma certamente è stato un punto di partenza. Peccato però che tale versione era troppo piccola e lo youtuber, che all'epoca non aveva seguito, decise di mollare tutto, visto anche che il video dedicato al progetto non aveva ottenuto successo. Mesi dopo, però, il tutto è diventato virale e ha quindi visto l'occasione di trasformare il tutto in un lavoro e far ripartire i lavori. Anni dopo, i risultati sono arrivati.

