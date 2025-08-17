Little Nightmares 3 illustra le sue caratteristiche con un trailer ricco di atmosfera

Bandai Namco ha pubblicato un trailer che illustra le caratteristiche di Little Nightmares 3, il nuovo capitolo della celebre saga che sarà disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 1 e 2 a partire dal prossimo 10 ottobre.
Il video, inevitabilmente ricco di atmosfera, ci ricorda che stavolta avremo a che fare con due protagonisti inediti, Low e Alone, anche stavolta molto giovani e determinati a fuggire dallo scenario da incubo in cui si ritrovano confinati.
In solitaria o in modalità cooperativa online per due giocatori, in Little Nigthmares 3 ci troveremo a visitare diversi scenari, uno più inquietante dell'altro, e dovremo spesso sfruttare l'oscurità o determinati oggetti per nasconderci.
Dalla Necropoli alla Fabbrica delle Caramelle, passando per lo spaventoso luna park chiamato Carnevale, avremo modo di ammirare location senza dubbio suggestive ma al contempo insidiose, che possono celare una possibile minaccia dietro ogni angolo.
Passaggio di testimone
Annunciato esattamente due anni fa, Little Nightmares 3 è stato affidato a un nuovo team di sviluppo, Supermassive Games, che ha dunque dovuto raccogliere un'eredità non facile dopo l'ottimo lavoro svolto da Tarsier Studios, ma possiede senz'altro l'esperienza per poter fare bene: stiamo pur sempre parlando degli autori di Until Dawn e The Dark Pictures.
A proposito di Tarsier, lo studio svedese ha annunciato Reanimal, anche questo un'esperienza horror giocabile in singolo o in cooperativa, proprio come Little Nightmares, caratterizzato da uno stile per certi molti versi simile.