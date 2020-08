Ghost of Tsushima da record: 57 milioni di duelli combattuti, 15 milioni di foto scattate

Ghost of Tsushima, la più recente esclusiva su PlayStation 4, è un successo. Un successo nonostante il genere, che può non piacere a tutti; un successo nonostante il contesto, splendido e ispirato, ma altrettanto specifico. Ora Sony ha condiviso tutti i record del gioco, e vale davvero la pena dare loro un'occhiata, perché sono... curiosi.

Sapevate, ad esempio, che in totale i giocatori di Ghost of Tsushima hanno già combattuto 57 milioni di duelli (e mezzo) nei primi dieci giorni di gioco? Così come hanno scattato qualcosa come 15 milioni di fotografie attraverso l'apposita modalità predisposta dagli sviluppatori. Sembrano numeri elevati, vero? E lo sono bene: rendono conto del successo globale di un gioco sul quale non tutti avevano inizialmente concentrato le proprie aspettative. Non stupisce che su Metacritic sia stato ottenuto un record di voti positivi.

Si potrebbe anche continuare nel parlarvi delle imprese dei giocatori di Ghost of Tsushima, per esempio raccontandovi dei quasi nove milioni di volpi accarezzate, o dei circa 810 anni trascorsi a cavallo, a galoppare per il Giappone feudale. 139,4 milioni di nemici sono caduti sotto le nostre spade, e per 28.1 milioni di volte è risuonata la musica dei flauti. E via dicendo, come potrete vedere dalle immagini qui di seguito riportate.

Voi state giocando a Ghost of Tsushima? cosa ne pensate di quella che rappresenterà presumibilmente l'ultima esclusiva su PlayStation 4, in attesa del lancio di PlayStation 5 il prossimo inverno?

You've all been busy! Stats from the first 10 days of #GhostofTsushima ⚔️ 57.5 million duels

🦊 8.8 million foxes petted

🐎 810 years on horseback

📸 15.5 million photos taken And more: pic.twitter.com/5LFSxvSjbC — PlayStation (@PlayStation) July 31, 2020