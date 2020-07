Ghost of Tsushima, su Metacritic è record di voti positivi dagli utenti

Ghost of Tsushima ha stabilito un sorprendente record su Metacritic, ricevendo un'enorme quantità di voti positivi da parte degli utenti: si tratta del gioco PS4 più apprezzato finora sul noto aggregatore.

Certo, la cosa potrebbe avere a che fare con il review bombing di The Last of Us 2, che ha spinto Metacritic a ritardare le recensioni degli utenti di 36 ore, neutralizzando in questo modo il grosso dei pareri negativi scritti senza cognizione di causa, unicamente per provare a danneggiare una specifica produzione.

Quale che sia il motivo preciso, allo stato attuale i voti di Ghost of Tsushima assegnati al gioco dagli utenti di Metacritic sono 12.849 con una media altissima, pari a 9,3.

Insomma, pare che i giocatori abbiano apprezzato l'ultima fatica di Sucker Punch anche più di quanto non abbia fatto la stampa specializzata, che in questo caso specialmente in Italia ha mosso diverse critiche all'esclusiva PS4.

Per fare un confronto, altri titoli che sul sito aggregatore hanno ricevuto una media voto utente simile sono The Last of Us, The Witcher 3: Wild Hunt e God of War.