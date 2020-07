PS5: su Twitter è cresciuta dell'89% nonostante l'emergenza internazionale

PS5 è cresciuta su Twitter dell'89% durante la parte finale del primo trimestre dell'anno, e questo nonostante l'emergenza internazionale dovuta all'epidemia da Coronavirus.

Capace secondo gli analisti di vendere 120 milioni di unità in 5 anni, circa il doppio di Xbox Series X, la console Sony è stata in grado di connettersi con la propria utenza in maniera ancora più forte nel periodo del lockdown.

Il risultato, stando ai dati rivelati da Ned Segal, CFO di Twitter, è un livello di coinvolgimento quattro volte superiore rispetto agli standard della piattaforma social. "Alcuni brand hanno trovato modi innovativi di innescare conversazioni e tenersi in contatto con la propria utenza nonostante la pandemia", ha dichiarato Segal.

"Ad esempio, PlayStation è stata in grado di produrre una crescita dell'89% nell'ambito delle conversazioni sui video game su Twitter alla fine del primo trimestre dell'anno, costruendo interesse e consapevolezza nei confronti di PlayStation 5."

"La loro campagna di successo con tanto di Emoji brandizzati, messe in evidenza sponsorizzate e First View ha portato PlayStation a diventare un top trend globale con oltre un milione di menzioni in due giorni."