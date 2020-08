Marvel's Avengers, Spider-Man sarà esclusivo della versione PS4, secondo un rumor

Marvel's Avengers è uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi: come potrebbe essere diversamente, dato che permetterà di giocare nei panni dei propri supereroi Marvel preferiti? Certo, ci sarà anche Spider-Man, era abbastanza prevedibile. Meno prevedibile il fatto che forse sarà disponibile solo nella versione PS4.

L'angosciante notizia (per i giocatori che attendono Marvel's Avengers su Google Stadia, Xbox One e PC, almeno) arriva da Base.com. Il sito propone il preordine di Marvel's Avengers, ma solo la scheda riferita alla versione PlayStation 4 riportava la seguente dicitura: "gioca come Spider-Man, in esclusiva su PS4". L'indicazione lascia davvero poco spazio a dubbi.

Tutto ciò attualmente va accolto come un rumor. Potrebbe trattarsi di un'oculata mossa di marketing: del resto il nuovo videogioco interamente dedicato a Spider-Man arriverà su PlayStation 5, parliamo di Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Va anche detto che nel momento in cui scriviamo questa frase è stata rimossa dalla pagina del preorder, difficile dunque capirsi se si sia trattato di un errore.

Resta infine da capire, eventualmente, la tipologia dell'errore: era un'informazione che non doveva trapelare così presto? Oppure di un avviso completamente sbagliato? Di certo torneremo a farvi sapere non appena entreremo in possesso di maggiori dettagli.