Battle Legion, la recensione

Come da tradizione per il genere, il nostro intervento si limita alle meccaniche strategiche che stanno dietro lo sblocco, la selezione, il potenziamento e il posizionamento dei guerrieri, che possono appartenere a tante classi differenti.

La recensione di Battle Legion ci mette di fronte a un nuovo autobattler con ambientazione fantasy, in questo caso realizzato per i dispositivi iOS e Android da Traplight e disponibile gratuitamente nel tradizionale formato freemium.

Gameplay

Un breve tutorial illustra rapidamente gli elementi principali di Battle Legion, che dal punto di vista stilistico pesca un po' dal blockbuster Clash Royale e un po' da altre produzioni mobile, mettendo tuttavia insieme un'interfaccia che risulta fin da subito semplice e ben leggibile. Per cambiare avversario basta infatti "scorrere" verticalmente la parte destra dello schermo, quella in cui appunto viene a trovarsi l'esercito nemico, e come accennato in apertura gli scontri sono molto rapidi: durano venti secondi o meno.

Esattamente come nel classico Clash of Clans, la posizione di partenza delle unità influisce in maniera importante sull'eventuale esito del match, che si svolge nell'ambito di un multiplayer rigorosamente asincrono: dall'altra parte troveremo le truppe organizzate da un utente, non lui stesso che in tempo reale le gestisce. Ha perfettamente senso, visto che appunto si tratta di un autobattler.

Ad ogni modo, una volta iniziata la battaglia non potremo fare altro che incrociare le dita oppure, alle brutte, imparare qualcosa: i muri possono creare interessanti occasioni in cui infliggere danni senza subirne, almeno per un po', mentre i cani fanno fuori rapidamente gli arcieri che solitamente si trovano nelle seconde linee. Ci sono poi i bruti che possono tenera a bada diversi soldati contemporaneamente: è il caso di utilizzarli bene.

Il problema di Battle Legion sta in una connotazione freemium un po' troppo avara: il paywall può essere percepito già dopo una manciata di partite, quando il nostro piccolo esercito non riesce più a spuntarla e le monete e gli oggetti guadagnati non sono sufficienti per arruolare nuove truppe o potenziare quelle in nostro possesso. C'è un Season Pass da 5,49 euro che risolve molti di questi problemi, ma il concetto è che giocare gratis non risulta semplicissimo, anzi.