Assembla che ti Passa #259

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Nuova settimana, nuovi inevitabili rumor che si fanno però sempre più ricchi e specifici con l'avvicinarsi di agosto, il mese in cui dovremmo saperne di più su tutte le nuove architetture. Verso fine mese sono infatti previsti alcuni eventi, ovviamente in forma digitale, tutti dedicati alle GPU tra le quali ci sarà anche Intel Xe, cosa risaputa dall'annuncio di un intervento di David Blythe durante il simposio Hot Chips dedicato ai chip ad alte prestazioni. Stando al programma il dirigente parlerà dell'architettura e presumibilmente della versione in arrivo con diversi laptop previsti per l'autunno, ma ci auguriamo che ci sia spazio per qualche informazione sui modelli destinati a diventare schede video nei mesi e negli anni a venire, visto che Intel ha anticipato l'evento con un Tweet, poi cancellato, parlando nello specifico di novità per la grafica Xe. Il panel in questione è fissato per il 17 agosto partirà con un'intervento sulla GPU A100 di Nvidia per chiudersi con un'analisi architetturale di Jeff Andrews e Mark Grossman che parlando di Xbox Series X sveleranno probabilmente informazioni su RDNA 2.

Vista la natura tecnica della conferenza Hot Chips, difficilmente vedremo la presentazione effettiva di nuove schede video consumer, ma si presume che l'annuncio delle nuove GeForce sia destinato a spuntare fuori pochi giorni dopo, probabilmente durante una GamesCom che nonostante il formato digitale potrebbe risultare molto interessante. D'altronde ci troviamo all'alba di un passaggio generazionale che includerà l'intero settore, dalle console ai PC passando per il cloud e quindi per cellulari, tablet e console portatili, culminando nell'ambito della grafica in uno scontro diretto tra AMD e NVIDIA combattuto nel sempre crescente mondo dei PC da gioco. Proprio per questo c'è grande attenzione ai rumor sulla potenza delle nuove schede video, di nuovo al centro di indiscrezioni, ancora una volta dall'account Twitter del celebre leaker KatCorgi, che indicano un vantaggio della RTX 3090 (o 3080 Ti) sulla RTX 2080 Ti del 50%. Rafforzano quindi le voci di un incremento di potenza ben più marcato di quello visto con l'attuale serie Turing, ma inferiore a quello visto con Pascal e che potrebbe lasciare alle Radeon lo spazio per recuperare terreno.

Per la scheda Navi 2X di punta si è parlato di un vantaggio del 40-50% sulla GeForce RTX 2080 Ti, con un possibile confronto alla pari, o quasi, tra le nuove GPU consumer di punta delle due compagnie. Ma sulle pagine di coreteks.tech è riemerso uno scenario che vede la GPU di punta Big Navi, chiamata Sienna Cichlid, battagliare con la RTX 2080 Ti, superando l'attuale ammiraglia consumer NVIDIA di 15 punti percentuali nel migliore dei casi. Tra l'altro pare che l'indiscrezione provenga da fonti vicine ai costruttori partner di AMD, ma non è detto che si riferisca alla soluzione più potente tra quelle in arrivo. Ed è un qualcosa che ci auguriamo pur tenendo conto che anche in caso la potenza sia simile, includendo l'hardware dedicato al ray tracing, le schede Radeon potrebbero risultare comunque svantaggiate a causa del DLSS di NVIDIA, come abbiamo visto capace di spingere le prestazioni a fronte di piccoli artefatti visivi, spesso invisibili o quasi, che potrebbero scomparire con la terza incarnazione della tecnologia. Ma non è detto che AMD non abbia qualche asso nella manica, visto il lavoro compiuto sull'upscaling con la tecnologia FidelityFX, molto lontana dal DLSS in quanto a incremento delle prestazioni, ma già migliorata in modo netto rispetto a quanto visto in Resident Evil 3.

Anche per quanto sopra, AMD potrebbe aspettare ancora un turno prima di attaccare frontalmente NVIDIA, maturando nel frattempo la nuova architettura e le tecnologie accessorie. Nel frattempo potrebbe accontentarsi della fascia alta, puntando su prezzi aggressivi che spiegherebbero i rumor su GeForce più abbordabili in un frangente, come abbiamo detto particolarmente favorevole per i PC da gioco, in cui la maggiore convenienza si incastrerebbe con lo slittamento del mercato verso il 1080p a framerate folli, verso il 1440p a framerate estremi e verso il 4K, o il 1440p ultrawide, a framerate costantemente superiori ai 60fps. Potremmo quindi vedere volumi di vendita importanti e un aumento della concorrenza a prescindere dall'esistenza di una Radeon in grado di vedersela con la GeForce RTX 3080 Ti (o 3090), nonostante l'arrivo delle console di nuova generazione. Ma queste porteranno anche vantaggi importanti alla scena PC grazie all'arrivo delle esclusive Xbox, tutte multipiattaforma e giocabili ovunque grazie allo Smart Delivery, e grazie alla standardizzazione del ray tracing, destinato a essere implementato in molti giochi che su PC potranno contare sulla potenza e sull'ottimizzazione dell'ormai imminente nuova generazione di GPU. Inoltre nell'equazione ci sono anche il Game Pass, un probabile nuovo passo in avanti nella diffusione della realtà virtuale e le esclusive PlayStation convertite per PC in tempi sempre più brevi e con risultati tecnici sempre più apprezzabili.

Parallelamente la crescita del mercato dei PC da gioco ha spinto il mercato a tentare qualche interessante soluzione, compresi compatti trasformati in console come i micro portatili da gioco GPD Win e come il famoso Project UFO di Alienware che si ispira chiaramente a Nintendo Switch. Ma il successo della console Nintendo ha spinto anche altri a tentare una strada simile come nel caso dell'Aya-Eve, un laptop impacchettato in un handheld che vanta un AMD 4500U da 6core, ben 16GB di memoria, una memoria NVMe da 512GB e uno schermo IPS con risoluzione 1280x800, promettendo stick talmente precisi da avvicinarsi al movimento del mouse. Probabilmente non sarà così, ma le altre specifiche sono piuttosto buone per un portatile, soprattutto per la CPU, e potrebbero garantire, grazie a una GPU integrata piuttosto spinta, un'esperienza niente male, risultando però in un prezzo elevato che dovrebbe aggirarsi, quando e se l'Aya-Eve sarà disponibile, intorno ai 600 dollari.