PlayStation Store: Cuphead e Destroy All Humans!

PlayStation Store sta vivendo una settimana molto interessante, con l'arrivo di un bel po' di nuovi giochi PS4 e qualche sorpresa, come ad esempio il lancio inaspettato di Cuphead, che insieme a Destroy All Humans! rappresenta il piatto forte dell'ultimo aggiornamento. Non mancano tuttavia anche diversi altri titoli di una certa rilevanza: dal frenetico sparatutto Mobile Suit Gundam: Extreme VS. Maxiboost On all'affascinante mix di soulslike e survival horror di Hellpoint, passando per i vari Fairy Tail, Skater XL e Buried Stars: una selezione piuttosto abbondante, se consideriamo il periodo. Occhio inoltre alla beta di Marvel's Avengers, che avrà inizio fra pochi giorni per gli utenti che hanno prenotato il gioco su PlayStation 4.

Cuphead Il gioiellino in stile run & gun di Studio MDHR approda all'improvviso anche su PlayStation 4, offrendo ai possessori della console Sony il suo stile grafico peculiare, ispirato ai cartoni animati d'epoca, unitamente a un gameplay frenetico, solido e senz'altro impegnativo, che vi terrà incollati allo schermo nel tentativo di superare l'ennesimo boss. La campagna di Cuphead (19,99 euro) può essere affrontata in solitaria oppure in multiplayer cooperativo grazie a un comodo sistema drop-in / drop-out che consente al secondo giocatore di entrare e uscire dalla partita in qualsiasi momento, anche solo per aiutarci a sconfiggere un nemico particolarmente tosto. Il risultato finale è un titolo visivamente di grande impatto, originale e capace di darvi del filo da torcere.

Destroy All Humans! Vero e proprio ritorno di un cult pubblicato originariamente nel 2005, Destroy All Humans! (39,99 euro) ci mette al comando dell'invasore alieno Crypto-137, che ha il compito di conquistare la Terra in un 1950 alternativo in cui gli extraterrestri sono davvero arrivati sul nostro pianeta. Equipaggiati con armi e abilità speciali, dovremo eliminare qualsiasi ostacolo e distruggere le città mentre voliamo con un jetpack da una parte all'altra dello scenario. Rispetto alla prima versione, questo remake può contare su di una grafica ridisegnata in alta definizione, effetti migliorati, piccole limature alle meccaniche e una serie di modifiche che in alcuni casi addolciscono un po' l'esperienza, tagliando qualche battuta irriverente che magari oggi farebbe discutere.