Spider-Man: Miles Morales batte Halo Infinite e Horizon Forbidden West su YouTube

Marvel's Spider-Man: Miles Morales ha battuto Halo Infinite e Horizon Forbidden West in termini di visualizzazioni su YouTube, doppiando in un solo giorno i numeri che l'esclusiva Microsoft ha totalizzato in 48 ore.

Dal punto di vista mediatico si tratta di un dato molto rilevante, che conferma la forza di un brand come Spider-Man nonostante in questo caso la produzione targata Insomniac Games non sia un titolo completamente inedito bensì un'espansione standalone alla Uncharted: L'Eredità Perduta.

Annunciato durante la presentazione di PS5, Spider-Man: Miles Morales sembra dunque aver fatto nuovamente centro tra i numerosi fan del personaggio e fra i possessori della piattaforma Sony, e ciò immaginiamo si rifletterà sulle vendite del gioco.

Peraltro il tie-in vanterà una modalità performance a 4K / 60 fps, probabilmente spogliata dell'effettistica avanzata ma in grado appunto di garantire risoluzione e frame rate superiori rispetto all'episodio per PS4.

Il progetto insomma promette decisamene bene e non è dunque un caso che l'attore protagonista, Nadji Jeter, abbia voluto ringraziare Sony per la possibilità che gli è stata data.

Now that both next-gen showcases have happened these are the 3 fastest viewed games on YouTube from PlayStation / Xbox

#1 Spider-Man Miles Morales

#2 Halo Infinite

#3 Horizon Forbidden West

Spidey reigns supreme. It achieved more views Day 1 than Halo or Horizon did in 2 days pic.twitter.com/mWxceN5m7A