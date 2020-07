Call of Duty: Warzone, giocatore trasforma l'ATV in un veicolo esplosivo: il trucco

Inutile negarlo, i giocatori di Call of Duty: Warzone ne sanno una più del diavolo e quando non trovano dei glitch da sfruttare sono loro stessi ad inventarsi trucchi assurdi per volgere le partite a proprio vantaggio. Per esempio: avreste mai immaginato che un innocuo mezzo di trasporto potesse trasformarsi in un veicolo esplosivo?

Ma veniamo al punto: questo giocatore di Call of Duty: Warzone ha trasformato il suo ATV in una bomba in grado di annientare i nemici. L'ATV, lo ricordiamo, è un veicolo biposto di Call of Duty: Warzone, una sorta di kart da terra che offre protezioni minime, ma anche velocità e discrezione su strade sterrate.

Il trucco escogitato dal giocatore è semplice. Questo genio del male dapprima ha posizionato una mina antiuomo (claymore) sulla parte anteriore del veicolo; poi, per proteggersi, ha attivato il Sistema Trophy sulla sua parte posteriore. In questo modo sarebbe stato protetto da qualsiasi missile o dispositivo in arrivo, pur rimanendo lui stesso un pericolo pubblico con la sua mina antiuomo.

L'esito della vicenda? Il suo ATV avrebbe potuto far esplodere qualsiasi mezzo degli avversari (lo ha fatto, in effetti), senza che lui ricevesse alcun danno. La bizzarra esperienza viene riportata nel video che trovate qui di seguito; potrete utilizzare voi stessi il trucco, se volete. Potreste definirla una mossa da infami, ma in un titolo dove gli hacker abbondano...