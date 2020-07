Call of Duty: Warzone, troppi hacker: Vikkstar e Drift0r minacciano di abbandonarlo

Troppi hacker, su Call of Duty: Warzone: nell'ultimo periodo i giocatori che usano trucchi sono aumentati esponenzialmente all'interno del Battle Royale di Activision, a tutto discapito di quelli onesti. Per questo motivo alcuni pro player hanno deciso di mettere le cose in chiaro: bisogna cambiare la situazione al più presto.

In particolare, nelle ultime ore i pro player Vikkstar e Drift0r hanno minacciato di abbandonare Call of Duty: Warzone, proprio per la presenza fastidiosa e invasiva degli hacker. "Warzone mi ha causato un crollo durante uno stream" ha dichiarato Drift0r, sfogandosi su Twitter: "io non posso più giocare a questo titolo, in queste condizioni. Non sto dicendo che non è divertente, o buono o che non mi piaccia, ma non riesco a partecipare appieno alle sue meccaniche. Ogni lobby è piena di hacker e di giocatori che sono letteralmente delle divinità! Potrei abbandonarlo".

Immediata la risposta di Vikkastar, che ha condiviso le parole dell'amico e collega: "forse uno degli aspetti peggiori è che non puoi mai sapere se sei stato eliminato da un hacker oppure no. Non capisci se hai sbagliato qualcosa, oppure se non avresti comunque avuto chance perché usava dei trucchi. Chiaramente non voglio sfruttare la questione degli hacker come se fosse una scusa, benché siano così tanto presenti".

Una nuova ondata di ban ha di recente colpito Call of Duty: Warzone e Modern Warfare ma, come avete letto, non pare che le cose siano cambiate troppo. TimTheTatman è addirittura riuscito ad avere una conversazione con l'hacker che lo ha eliminato: i cheater sono una presenza davvero corposa all'interno del gioco. E allora perché Activision non interviene?

Warzone just caused me to have a meltdown on stream. I cannot play this game anymore. I don't mean that it isn't fun or good or I don't like it, but rather I cannot participate in the core aspects of the game. Every lobby is filled with hackers & actual gods. I might have to quit — Drift0r (@Drift0r) July 16, 2020