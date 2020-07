God of War, un rumor lo vuole in arrivo su PC prima di quanto si pensi

Un insider ha spifferato che God of War per PS4 potrebbe arrivare su PC prima di quanto si possa pensare. La mossa darebbe seguito a quanto già fatto da Sony con altre esclusive, come il recente Death Stranding e l'imminente Horizon Zero Dawn.

La notizia è emersa durante una recente registrazione del podcast di Rand Al Thor, cui ha partecipato l'insider Jez Corden, noto per le molte informazioni verificate sul mondo Xbox riportate prima del tempo. Rispondendo a chi scherzava sulla possibilità di avere God of War su PC ad agosto, Corden ha detto che Horizon Zero Dawn non sarà l'ultima esclusiva PlayStation ad arrivare su PC. Presto ne vedremo un'altra.

Nel caso God of War arrivasse su PC sarebbe una mossa logica da parte di Sony, che darebbe semplicemente seguito alla sua politica multipiattaforma avuta negli ultimi tempi. Del resto le possibilità di monetizzazione dell'ecosistema PC, a fronte di costi contenuti per i port, non vanno sottovalutate, come si è accorta Microsoft che ha visto aumentare moltissimo le vendite dei suoi giochi lanciandoli su Steam.

Naturalmente è giusto dire che si tratta di una notizia non confermata, quindi senza alcuna ufficialità. Per avere informazioni più certe bisogna attendere che sia Sony a fornircele, come avvenuto nel caso di Horizon Zero Dawn.