UltraPop Festival: il programma del 19 luglio, tra design e Cyberpunk 2077

Il programma del settimo e ultimo giorno dell'UltraPop Festival è, come di consueto, ricco di appuntamenti imperdibili. La giornata di domenica 19 luglio si apre alle 15 parlando della console col miglior design di sempre e si chiude con un'incredibile intervista di Cyberpunk 2077. Nel mezzo parliamo di Elden Ring, di Twitch e di come smaltire il backlog. Un problema annoso che abbiamo davvero tutti!

L'UltraPop Festival è un'iniziativa di Netaddiction che per setti giorni coinvolge le sue tre testate di punta. MoviePlayer.it, LegaNerd e, ovviamente, Multiplayer.it sono in onda con un palinsesto ricco di eventi e approfondimenti imperdibili, da guardare in contemporanea o da recuperare più avanti.

Siamo all'ultimo giorno di questo interessante iniziativa. Se vi siete persi una delle tante chiacchierate fatte nei giorni scorsi, vi consigliamo di andare sul canale Twitch di Multi e recuperare tutte le diretta passate. Il programma completo, invece, può essere trovato sul sito ufficiale del festival. C'è anche la possibilità di aggiungere gli eventi preferiti al proprio calendario, così da poter essere avvisati per seguirli in diretta.

Ecco il calendario di oggi: