GTA 5 per PS5 è apparso su Amazon

Amazon Messico ha aperto la pagina di GTA 5 per PS5, purtroppo senza indicarne il prezzo e senza riportare la data d'uscita. Mancano anche le indicazioni sui contenuti di questa nuova edizione. Per adesso viene solo detto che è un gioco di Rockstar Games e viene riportata una copertina segnaposto con il logo del gioco.

Nonostante provenga dalla generazione PS3 / Xbox 360, GTA 5 è un titolo importante da avere tra le uscite della next-gen, almeno per i produttori hardware, vista la mole di giocatori che ancora lo acquistano e lo frequentano online. Non per niente Sony ci ha aperto la sua conferenza di presentazione di PS5, compiendo una scelta logica, seppure molto criticata.

La versione PS5 dovrebbe essere in linea con quelle PS4 e Xbox One, solo con degli opportuni miglioramenti grafici atti a sfruttare le caratteristiche della next-gen. Comunque sia pare che chi già lo possiede per le console di attuale generazione, potrà continuare a giocarci senza problemi e senza costi aggiuntivi grazie alla retrocompatibilità.

GTA 5 su Amazon Messico