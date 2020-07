One Piece, Nami protagonista del cosplay di mjkaitsurinu

Estate, fa caldo e normalmente si va al mare: oltre a queste considerazioni tutto sommato banali è opportuno notare come abbondino i cosplay dedicati alla Nami di One Piece, celebre personaggio dell'altrettanto celebre opera di Eiichiro Oda. Della quale, tra l'altro, torniamo a parlarvi anche in questo rapido articolo.

Come sempre arriva il momento di un nuovo cosplay, e comincerete la domenica del 19 luglio 2020 proprio dando un'occhiata alla Nami di One Piece: la cosplayer mjkaitsurinu ha infatti deciso di dedicarle il suo ultimo lavoro, in cui la ragazza sembra letteralmente prendere vita. L'interpretazione è davvero notevole, ma anche accessori, abbigliamento, trucco e parrucca sono quelli giusti per impersonare Nami: sembra trattarsi di una scena presa di peso da uno qualsiasi degli archi narrativi del Nuovo Mondo di One Piece.

Cosa ne pensate del cosplay di Nami di oggi? Trovate un'immagine poco più avanti, e potrete lasciare un commento nell'apposita sezione di questo articolo. Ma come sempre abbiamo prima il dovere di ricordarvi i più recenti costumi che troverete sulle nostre pagine: