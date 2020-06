PS5 vs Xbox Series X: facciamo il punto della situazione a sei mesi dal lancio

Le console di nuova generazione approderanno sul mercato entro la fine dell'anno. Le problematiche relative alla produzione causate dal COVID-19 sembrerebbero risolte, tanto che sia Sony che Microsoft hanno confermato l'arrivo di PS5 e Xbox Series X prima delle festività natalizie. Entrambe le aziende hanno già avuto modo di svelare qualche dettaglio in merito alla cosiddetta "next-gen" e in questo articolo vogliamo proprio fare il punto della situazione in base al materiale rivelato, anche per ingannare l'attesa per la nuova data dell'evento di presentazione di PS5 e per l' Inside Xbox di giugno e poi di luglio . Specifiche hardware, servizi, accessori e sopratutto videogiochi saranno la chiave per il successo delle due console, ma attualmente quale delle due aziende ha svolto un lavoro migliore rispetto alla concorrenza?

Questione di marketing

Tutto quello che viene messo a confronto in questo articolo deriva essenzialmente dalle scelte di marketing effettuate dalle due aziende. Ci è sembrato quindi doveroso fare questa sorta di premessa iniziale, in modo da specificare come si sono comportate le due compagnie fino a questo momento. Dovendo lanciare le due console a fine anno, Sony e Microsoft hanno già iniziato la campagna di marketing per promuovere Playstation 5 e Xbox Series X. Molto probabilmente l'arrivo della pandemia di COVID-19 ha scombussolato non poco i loro piani iniziali.

L'impossibilità di creare eventi stampa dedicati o partecipare ai consueti GDC, E3 e Gamescom ha indubbiamente cambiato le carte in tavola nei rispettivi reparti marketing. Sony d'altra parte sta ancora cavalcando l'onda del successo di Playstation 4 con due importanti esclusive come The Last Of Us 2 e Ghost Of Tsushima in arrivo a breve.

Sarebbe dunque controproducente distogliere l'attenzione dall'attuale hardware e software per magari invogliare i clienti a passare direttamente alla nuova generazione di console. Nonostante questo però, Sony ha fatto delle scelte di marketing piuttosto discutibili. Ad esempio l'annuncio piuttosto confusionario sul primo evento di presentazione di Playstation 5, il quale si è rivelato essere solamente un approfondimento tecnico, senza la presenza di giochi, trailer ed altri contenuti decisamente più interessanti per la massa.

Microsoft dall'altra parte deve recuperare un po' di terreno perso nell'attuale generazione. Da mesi sta preparando il lancio di Xbox Series X con delle informazioni rilasciate secondo una tabella di marcia ben definita. A partire dai Game Awards 2019 dove abbiamo scoperto il design di Xbox Series X, fino ad arrivare all'ultimo evento dove abbiamo potuto ammirare alcuni titoli di terze parti presenti sulla console di nuova generazione. Microsoft ha in programma altri appuntamenti per l'estate in modo da tenere l'attenzione costantemente rivolta verso il loro brand.

Purtroppo però anche loro hanno già fatto qualche passo falso, proprio con la recente presentazione dei giochi citata in precedenza, dove hanno creato un'aspettativa decisamente troppo elevata per poi mostrare brand poco conosciuti in maniera piuttosto frettolosa. Il pubblico chiaramente non ha gradito e Microsoft ha pubblicato ufficialmente delle scuse per la mancata trasparenza.