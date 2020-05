Xbox Series X, nuovi giochi third party verranno rivelati nell'evento di luglio?

Xbox Series X vedrà il reveal di nuovi giochi third party durante l'evento di luglio, quello cioè in cui vedremo in azione le esclusive first party in arrivo sulla console Microsoft?

A rivelare la notizia è stato il noto insider Shinobi, che sul forum Resetera ha scritto: "Allo stato attuale, ci saranno alcune terze parti che faranno il proprio debutto con Microsoft a luglio", nell'ambito dunque del terzo evento mensile da qui al lancio della console.

Bisogna analizzare bene le parole, perché i "debutti" in questione potrebbero implicare necessariamente l'annuncio di nuovi titoli, ma anche il loro esordio con un video o un trailer del gameplay.

Il pensiero va alle produzioni per cui è stato siglato un accordo commerciale con Microsoft, dunque Assassin's Creed Valhalla e Cyberpunk 2077, ma potrebbero essercene ovviamente delle altre.

Per quanto riguarda invece l'evento di giugno, si parlerà di console e servizi, con la possibile presentazione di Xbox Series S e l'annuncio dei prezzi.