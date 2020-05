Xbox Series X è progettata per alte performance costanti senza colli di bottiglia, dice Jason Ronald

Jason Ronald, il responsabile dello sviluppo di Xbox Series X, è entrato nella famosa disputa su potenza e TeraFLOPS dicendo la sua, sostanzialmente ribadendo come la console Microsoft sia stata progettata per offrire alte performance costanti e senza colli di bottiglia.

La questione riguarda l'intera progettazione di Xbox Series X, in ogni sua componente, che risulta dunque in un hardware bilanciato sotto ogni aspetto, dalla potenza di GPU e CPU alla velocità di gestione dei dati. Parlando dunque del concetto di potenza e dei famosi TeraFLOPS, Ronald ha affermato a Eurogamer.net che "si tratta di performance da un capo all'altro del sistema", perché non si tratta di concentrarsi su un aspetto o un altro.

"Non si tratta di un elemento rispetto ad un altro. Quello che è stato importante per noi era garantire un livello sostenuto di performance, come mai si era visto prima. Abbiamo progettato il sistema per essere ben bilanciato, senza colli di bottiglia o compromessi in alcuna area, che si tratti di CPU o GPU", ha spiegato Ronald, ma anche di "performance in termini di input-output".

"Abbiamo progettato l'Xbox Velocity Architecture come soluzione avanzata per lo streaming degli asset", ha affermato il progettista di Xbox Series X. "La combinazione di NVMe SSD, il blocco hardware dedicato alla decompressione, la nuova API per il file system chiamata Direct Storage e poi sopra a queste anche il Sampler Feedback Streaming, che ci consente di avere un moltiplicatore di memoria effettivo al di là della memoria fisica", tutte queste sono le componenti che portano a un incremento di prestazioni notevole in ambito di gestione dei dati.

Ma è solo un elemento dell'hardware a cui si accompagnano per performance di GPU e CPU. Il concetto era, secondo Ronald, offrire soluzioni ad alte prestazioni e in maniera tale da risultare tutte integrate e ben bilanciate l'una con l'altra, in modo da poter sfruttarne il pieno potenziale senza incappare in colli di bottiglia anche in futuro.

Tutto questo dovrà poi essere anche valutato alla luce del prezzo della console, che secondo Microsoft sarà accessibile, in attesa di saperne di più probabilmente nell'evento Xbox di giugno che sarà incentrato su console e servizi, forse con prezzo e data di uscita.