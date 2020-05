Assassin's Creed: Valhalla, l'anteprima del gameplay

Poco male, ad ogni modo: pur nei suoi due minuti scarsi, il video di Assassin's Creed Valhalla rivela nuovi dettagli sul gioco e, soprattutto, fa vedere come sarà la grafica in-game di questo nuovo capitolo, a qualche giorno dalla pubblicazione del trailer cinematico. Cerchiamo dunque di carpire il maggior numero di informazioni possibili dal filmato e di aggiungere di volta in volta le nostre considerazioni da appassionati ed esperti della serie.

Assassin's Creed Valhalla aveva tutti gli occhi puntati addosso durante l'evento di presentazione dedicato ai giochi third party in arrivo su Xbox Series X : gli utenti si aspettavano una vera e propria demo lunga e articolata, come mostrato in passato da Ubisoft, ma si sono dovuti accontentare di un semplice trailer del gameplay .

La componente narrativa è sempre stata una grande incompiuta per Assassin's Creed : la serie può contare su di un lore straordinario e su personaggi carismatici, molto ben caratterizzati, ma nei vari episodi si assiste spesso a momenti cruciali che non vengono adeguatamente valorizzati dal punto di vista della regia e delle tempistiche, risolvendosi troppo frettolosamente e sprecando così l'occasione di portare sullo schermo qualcosa di potenzialmente iconico.

Inframezzate, delle scene sembrano indicare l'uso del ray tracing sulle fonti di illuminazione, in questo caso il fuoco che brucia sotto una pentola di fronte a una tavolata o quello delle lampade all'interno di un palazzo nemico; o ancora lo stesso Eivor, a torso nudo, che chiede consiglio agli dei prima di intraprendere il suo viaggio. Viene insomma rappresentata una chiara contrapposizione fra le due fazioni, dopodiché un lampo squarcia il cielo notturno che sovrasta la statua di Odino: è tempo di partire per la guerra.

In questo caso possiamo vedere un primissimo piano del protagonista, Eivor , con dettagli incredibili su pelle, occhi, ciglia e sopracciglia. Quando poi la visuale si allarga, alcuni istanti dopo nel trailer, ci viene concesso di ammirare i particolari della lavorazione sul bracciale a cui è fissata la lama celata, ma anche i tessuti che costituiscono l'abito del protagonista e i suoi capelli raccolti in una treccia.

Avete presente le scene di intermezzo a partire da Assassin's Creed IV: Black Flag ? Esatto, parliamo di sequenze calcolate in tempo reale che però utilizzano modelli poligonali molto più sofisticati rispetto a quelli che ritroviamo nel normale gameplay. Il motore grafico AnvilNext mette a disposizione tutte le proprie risorse per il calcolo di una singola situazione, e così è possibile ritrovare un livello di dettaglio e un'effettistica straordinari, concentrati su pochi personaggi e su ambientazioni molto raccolte.

Il trailer mostra alcuni brevi momenti tratti dalle cutscene in tempo reale che troveremo nel gioco: un elemento di cui non avevamo parlato nella precedente anteprima di Assassin's Creed Valhalla , ma che trova posto in ogni singolo capitolo del franchise Ubisoft e nel corso degli ultimi anni ha fatto sostanziali passi in avanti dal punto di vista dell'impatto visivo e della direzione.

Ci si potrà spingere dalle valli alle montagne, come ormai da tradizione per la serie, anche se questo capitolo non punta a essere il più lungo del franchise. Insomma, l'idea è quella di un approccio meno dispersivo, pensato per valorizzare le singole location: vedremo come verrà messo in pratica.

Pur non mostrando sequenze di una certa durata e limitandosi a una carrellata di brevi estratti, il trailer fornisce un'idea abbastanza chiara di cosa possiamo aspettarci dalle ambientazioni di Assassin's Creed Valhalla. Si comincia dalle lande innevate della Norvegia, da cui Eivor e i suoi uomini partono per navigare il Mare del Nord con l'obiettivo di approdare sulle coste britanniche, che vengono rappresentate nel gioco come scenari verdi e rigogliosi: l'ennesimo contrasto.

Gameplay

Sebbene il trailer di Assassin's Creed Valhalla sia composto esclusivamente da sequenze in-game (non catturate su Xbox Series X, come indicato da una dicitura all'inizio, ma più probabilmente su PC), in realtà si tratta per lo più di un insieme di cutscene in tempo reale, che come detto fanno uso di modelli poligonali più sofisticati non avendo l'esigenza di renderizzare contemporaneamente l'intero open world che andremo a esplorare. Ecco dunque che le effettive immagini del gameplay si intravedono al minuto 0:48, quando Eivor scende dalla sua nave e suona il corno che segna l'inizio di un attacco, ma poi si torna subito a scene predeterminate.

Prendiamole come un'indicazione di ciò che troveremo nella campagna del gioco, che sembra attingere a piene mani dall'immaginario di For Honor per rappresentare spettacolari assedi che vengono effettuati tramite l'uso di macchine e arieti.

Sappiamo che il nostro personaggio potrà impugnare due armi contemporaneamente e che verranno resi in maniera più convincente gli impatti dei colpi, a tutto vantaggio del divertimento e della sensazione di appagamento durante i combattimenti, ma da questo punto di vista il video di ieri ci dice poco, preferendo proporre ulteriori sequenze precalcolate che potrebbero essere state realizzate appositamente per questa presentazione.

Cerchiamo di essere chiari: con delle basi solide come quelle rappresentate da Assassin's Creed Origins e dal già citato Assassin's Creed Odyssey, nessuno si aspetta di rimanere deluso dall'esperienza che verrà offerta da Valhalla. È tuttavia un peccato dover aspettare ancora qualche settimana per poter vedere effettivamente il gioco in azione, valutare la resa degli scenari, il grado di interazione raggiunto, gli scambi con i PNG e il già confermato elemento romance, le decisioni che sarà possibile prendere e che produrranno delle conseguenze precise nonché, naturalmente, il sistema di combattimento.