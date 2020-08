WindTre, rimodulazioni dal 23 settembre 2020: tutti i dettagli

Basta nominare le rimodulazioni, e i clienti di qualsiasi operatore storico italiano cominciano a tremare. Delle rimodulazioni di TIM in arrivo a ottobre 2020 vi abbiamo già parlato: tocca a quelle di WindTre, previste per il prossimo 23 settembre 2020 (con una settimana di anticipo sulla concorrenza).

Il principale e in realtà unico rincaro toccherà ai già clienti WindTre con piani tariffari a consumo: il piano costerà costerà dal 23 settembre in poi 4 euro e la tariffazione resterà a consumo. I clienti coinvolti potranno poi chiamare al costo di 0,29 centesimi al minuto verso numeri nazionali fissi e mobile, senza scatto alla risposta; anche il costo degli SMS passerà a 0,29 centesimi, mentre gli MMS passeranno a 0,50 centesimi. Le videochiamate, infine, costeranno 0,50 centesimi al minuto, un euro al minuto verso gli altri operatori.

La navigazione in internet non è stata dimenticata: WindTre garantirà 1 GIGA al giorno, al costo di 0,99 centesimi (solo in caso di utilizzo). Ecco l'SMS che avvisa circa le modifiche delle condizioni contrattuali: "Modifiche contratto: dal 23/9 la tua offerta cambia. Costo 4E/mese con traffico incluso di pari importo, chiamate Naz a 29Ec/min no scatto/risp e tariff a sec, SMS 29Ec, 1GB a 99 Ec/giorno. Recesso senza costi da web, Racc. A/R, PEC, 159, negozi o cambio operatore fino al giorno prima della variazione. Maggiori info sul sito WINDTRE menu WINDTRE informa".

Tutto ciò di cui vi abbiamo parlato riguarda ovviamente i clienti che utilizzano SIM prepagate con piani tariffari a consumo; gli altri, negli scorsi mesi, sono probabilmente già passati ad offerte più convenienti. Non dimenticate che il prossimo 3 settembre 2020 iliad potrebbe svelare nuovi dettagli circa la sua rete fissa e la fibra ottica.