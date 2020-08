Cyberpunk 2077 avrà DLC gratis dopo il lancio, conferma CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 potrà contare su DLC gratis per tutti dopo il lancio del gioco, è una notizia che era stata già accennata in precedenza da CD Projekt RED ma che fa sempre bene vedere ribadita, come confermato da un recente tweet degli sviluppatori.

Rispondendo alle domande degli utenti che chiedevano della possibilità che Cyberpunk 2077 possa avere DLC gratuiti come successo a The Witcher 3, gli sviluppatori attraverso l'account Twitter ufficiale del gioco hanno confermato con una gif di Kool-Aid man che riferisce semplicemente "Ohhhh yeaahh", dunque alquanto esplicita.

D'altra parte, non è la prima volta che emerge la questione: già a settembre dell'anno scorso CD Projekt RED aveva affermato che Cyberpunk 2077 avrebbe avuto la sua dose di DLC gratuiti single player, a cui avrebbe fatto seguito anche il famoso multiplayer da pubblicare come elemento a parte.

Tuttavia, considerando il tempo trascorso e il fatto che il gioco abbia anche subito i vari posticipi con riorganizzazione generale del lavoro poteva far pensare a possibili variazioni sulla questione. Non sembra invece essere questo il caso e, almeno per quanto riguarda i DLC, l'idea degli sviluppatori è rimasta la stessa, mentre si attendono eventuali delucidazioni sul misterioso multiplayer.

Cyberpunk 2077 avrà DLC almeno pari a The Witcher 3, hanno affermato i CD Projekt RED in aprile e questi verranno svelato prima del lancio del gioco. Considerando che The Witcher 3 ha contato su circa 16 DLC gratuiti, oltre alle due espansioni maggiori che sono state invece distribuite a pagamento, possiamo aspettarci dunque una buona dose di contenuti aggiuntivi gratis in un intenso programma post-lancio.

"È stato un ottimo modello per noi, ha funzionato bene con The Witcher 3", ha riferito in particolare John Mamai in un'intervista a Gamespot, "Non vedo perché non dovremmo cercare di replicare lo stesso modello con Cyberpunk 2077".