Xbox Series X, S ed EA Play, un leak rivela i video della presentazione ufficiale

Un leak ha rivelato i video della presentazione ufficiale di Xbox Series X, di Xbox Series S e dell'inclusione di EA Play nell'abbonamento a Xbox Game Pass, video che avremmo dovuto vedere la settimana prossima.

Sappiamo in effetti che l'annuncio di Xbox Series S, a cui appunto hanno fatto seguito l'ufficializzazione di data e prezzo di Xbox Series X, nonché la notizia riguardante EA Play, sono arrivati anzitempo.

Tutto a causa di uun leak che ha rivelato design e prezzo di Xbox Series S, e che ha costretto Microsoft ad anticipare i propri piani di una settimana rispetto a quanto preventivato.

Se le cose fossero andate come da copione, nei prossimi giorni avremmo appunto assistito alla presentazione di queste informazioni con i video che trovate qui in calce, nell'ambito di un evento registrato intitolato Xbox News Briefing 2020.

Magari qualcuno si è reso conto che proprio questi filmati erano finiti nelle mani sbagliate ed è per questo che si è proceduto all'annuncio di tutte le novità in rapida sequenza, così da non lasciare ulteriore spazio a una comunicazione parallela.

Xbox News Briefing 2020, Pt.1 Xbox News Briefing 2020, Pt.2 Xbox News Briefing 2020, Pt.3 Xbox News Briefing 2020, Pt.4