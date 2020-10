Turrican Flashback è la nuova raccolta scaricabile anche in formato digitale

Turrican Flashback è una raccolta di quattro Turrican in arrivo su Nintendo Switch e PS4, acquistabile in formato fisico per 29,99€, ma scaricabile anche in formato digitale (per lo stesso prezzo). La stanno curando Factor 5 e Ratalaika Games per ININ Games, editore specializzato in retrogames.

Da specificare che la Turrican Flashback non ha niente a che vedere con la Turrican Anthology, che sarà disponibile solo in formato fisico (da qui la specifica del formato digitale del titolo), sempre per PS4 e Nintendo Switch.

I giochi inclusi nella Turrican Flashback sono Turrican (Amiga), Turrican II: The Final Fight (Amiga), Mega Turrican (Mega Drive) e Super Turrican (SNES), una selezione abbastanza particolare considerando la continuità della serie.

Tra le nuove funzioni, il comunicato stampa parla di: controlli rivisti per adattarsi alle periferiche moderne; possibilità di personalizzare l'esperienza con shader, wallpaper e diverse opzioni di visualizzazione e opzione di riavvolgimento della partita in caso di errori. Naturalmente ci sarà anche la colonna sonora di Chris Huelsbeck. Vediamo il trailer di annuncio: