PS5: nuove foto ufficiali di console, controller DualSense e accessori

Sony ha pubblicato delle nuove foto ufficiali di PS5 che mostrano la console, il controller DualSense e diversi accessori, le cuffie Pulse 3D, il telecomando, l'HD Camera e la stazione di ricarica del Dual Sense. Le foto mostrano gli oggetti sia in generale, sia nei dettagli. Sicuramente sono migliori di quelle pubblicate dalle varie testate che hanno ricevuto la console, anche se decisamente meno veraci.

Che aggiungere? Ormai PS5 dovreste conoscerla un po' tutti, quindi queste nuove immagini sono dedicate soprattutto agli ultra appassionati che non possono fare a meno di guardare e riguardare la console di nuova generazione di Sony da ogni angolo, sognando il giorno in cui potranno metterci le mani sopra.

Per il resto vi ricordiamo che PS5 sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2020 (12 novembre in USA e altri territori). Recentemente ne è arrivata una anche nella nostra redazione, che è stata dissezionata e leccata in ogni modo. Tranquilli, i momenti più piccanti li abbiamo tenuti per noi.