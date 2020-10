PS5: le nostre impressioni a caldo su estetica e feeling

A meno di non aver passato le ultime ventiquattr'ore al Polo Nord e senza connessione, dovreste saperlo: PlayStation 5 è finalmente arrivata in redazione, pronta per essere scoperta, messa alla prova e sostanzialmente divorata dalla nostra fame di next-gen. Si tratterà di un percorso che andrà avanti per le prossime settimane e vi (ci) accompagnerà fino a quell'atteso 19 novembre 2020, data d'uscita fissata da Sony per il lancio italiano. I prossimi giorni saranno quindi costellati di articoli, video e appuntamenti live dedicati a PS5, in cui racconteremo con approfondimenti e discussioni le nostre esperienze con la console, con il DualSense e con i primi giochi previsti al lancio. Compatibilmente con diversi embarghi, avremo modo di toccare ogni aspetto, dalla dashboard alla rumorosità, passando per i giochi e le funzionalità più interessanti. Andiamo però con ordine, e dopo il nostro unboxing vogliamo darvi un feedback a caldo, un commento sull'estetica e sulle sensazioni lasciateci dalle primissime ore in compagnia di PlayStation 5. Il "look and feel" della console, come dicono gli anglofoni.

Colore e dimensioni Partiamo, forse un po' banalmente, dal colore di PlayStation 5, perché nel momento in cui la si estrae dalla confezione salta subito all'occhio come non sia un bianco puro, come invece poteva sembrare dai render e dai materiali ufficiali diffusi da Sony. La console appare lievemente più scura, un bianco tendente al grigio: la percezione del colore può ovviamente variare a seconda di diversi fattori - come l'illuminazione della stanza o la luce che si riflette sulle pareti - ma l'impressione è che sia estremamente vicina a un bianco traffico. Le dimensioni imponenti della console rappresentano l'altra cosa che è stata subito evidente a seguito del nostro primo unboxing. Il buon Pierpaolo Greco l'ha definita "mastodontica", e il fatto di essere una delle console da gioco più grandi mai realizzate diventa ancora più evidente quando la si affianca ad altri hardware del passato o di nuova uscita come Xbox Series X. Nonostante questo, la forma slanciata trae in inganno dando l'impressione di una console più leggera di quanto lo sia in realtà. Curioso anche come la forma organica e le curve sinuose di PS5, ben visibili guardando la console frontalmente, si perdano completamente provando a guardarla di lato, dove appare piatta e squadrata.