Mario Kart Live: sfida redazionale in diretta su Twitch!

Mario Kart Live: Home Circuit è protagonista di una nuova sfida redazionale che vi trasmetteremo in diretta stasera alle 20:00 sul nostro canale Twitch.

Il nuovo gioco di corse per Nintendo Switch si presenta come una variante molto particolare, trasportando le folli gare di Mario Kart nel salotto di casa o, in questo caso, nella redazione di Multiplayer.it. Protagonisti della sfida sono Umberto e Vincenzo, che hanno deciso di passare la serata a lanciarsi gusci virtuali e altre armi poco convenzionali su un circuito costruito all'occorrenza nei locali della redazione.

Appuntamento dunque per stasera alle ore 20:00 sul canale Twitch di Multiplayer.it per assistere a questa sconvolgente sfida redazionale tra Umberto e Vincenzo a Mario Kart Live: Home Circuit, un evento che non dovrebbe essere mancato per niente al mondo. O quasi.

Potete ottenere ulteriori informazioni sul gioco nella nostra recensione di Mario Kart Live: Home Circuit e anche guardare il contenuto della confezione con l'unboxing.

Non dimenticatevi che potrete interagire con noi in chat, nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it, dove troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!