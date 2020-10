Mario Kart Live: Home Circuit, l'unboxing in video

Mario Kart Live: Home Circuit arriverà nei negozi in due versioni, una con un kart di Mario e l'altra con Luigi, e nel filmato vi mostriamo il primo dei due. Fatta eccezione per il colore e il personaggio, i due set restano comunque assolutamente identici, sia nella realtà che nel gioco (non c'è, insomma, un kart più veloce dell'altro). Nella confezione troverete 4 porte in cartoncino - che vanno posizionate lungo il percorso e fungono da checkpoint, traguardo e area per oggetti e trappole - oltre a 2 segnali di curva, che sono opzionali e sono utili per indicare curve strette all'interno del gioco. Per permettere di ricaricare il kart, è contenuto anche un piccolo cavo USB-C, che va collegato in un ingresso nascosto al lato della macchinina. La confezione non contiene invece una cartuccia per il software, poiché questa andrà scaricata gratuitamente dal Nintendo eShop.