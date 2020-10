Oceanhorn 2 per Nintendo Switch ha una data di uscita ufficiale

Oceanhorn 2 per Nintendo Switch ha finalmente una data di uscita ufficiale, annunciata da Cornfox & Bros.: il gioco sarà disponibile su eShop a partire dal 28 ottobre, al prezzo di 29,99 euro.

Come riportato nella recensione di Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm per Apple Arcade, questo nuovo capitolo della serie ispirata a The Legend of Zelda propone un'esperienza sostanzialmente più ricca e ambiziosa rispetto all'episodio d'esordio.

"Siamo davvero entusiasti di aver raggiunto questo importante traguardo per Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm", ha dichiarato il creative director Heikki Repo.

"Nintendo Switch è la piattaforma ideale per questo genere di gioco, capace di offrire ottimi controlli e un'esperienza coinvolgente, naturale. Non vediamo l'ora che tutti possano provarla!"

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, ambientato mille anni prima degli eventi del primo capitolo, ti porterà in un magico viaggio nel vasto mondo di Gaia, ricco di mitologia e tradizioni.

Un giovane cavaliere affronta una sfida impossibile, dato che lo Stregone Mesmeroth è tornato con un formidabile Esercito oscuro. Riuscirà il nostro eroe a unire gli Owru, i Gillfolk e gli umani nella lotta per il destino del mondo?

Non affronterai questo viaggio da solo. Trin, la nipote del condottiero di Arcadia Archimede, e Gen, un misterioso robot che brandisce una vecchia arma da samurai, ti accompagneranno e combatteranno al tuo fianco contro l'Esercito oscura di Mesmeroth.

I comandi contestuali ti permetteranno di condurre questi alleati in battaglia, o di farti aiutare a risolvere gli enigmi più difficili del gioco!

Più grande, migliorato e pieno di nuove funzionalità: Oceanhorn 2 non è solo uno dei giochi d'avventura più belli di sempre, ma costruisce anche un'esperienza straordinaria sulla scia dei videogiochi classici.

Raccogli potenti oggetti, impugna la Caster Gun, risolvi i misteriosi enigmi degli antichi e scopri tutto ciò che Arcadia e i regni vicini hanno da offrire! Accetta la sfida e diventa un vero eroe.