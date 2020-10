Baldur''s Gate 3: i salvataggi dell'Early Access saranno cancellati, conferma Larian

Nelle note di pubblicazione della patch #1 della versione Early Access di Baldur's Gate 3 per PC, Larian Studios ha confermato che prima dell'arrivo del gioco finale i salvataggi dei giocatori saranno cancellati. Per questo motivo, ha detto lo studio, i veri eroi sono coloro che si stanno sobbarcando questo test pur sapendo che non porterà da nessuna parte.

All'interno del simpatico diario di viaggio che lo studio belga ha deciso di tenere per accompagnare lo sviluppo di Baldur's Gate III sono emerse alcune cose piuttosto interessanti. Innanzitutto è stata pubblicata su PC la prima patch del gioco, un aggiornamento che va ad attaccare i primi bug e i primi problemi che sono emersi in questi giorni di test. La patch è già disponibile sia su Steam che su GOG, mentre le versione Mac e Stadia dovranno aspettare ancora qualche ora.

Con il primo aggiornamento Larian ha corretto dei problemi che emergono durante alcune cinematiche, i crash che avvengono abbandonando alcuni oggetti dall'inventario per terra e sistemato alcuni problemi nel lip synch o nelle traduzioni del gioco. L'elenco completo potrà essere trovato al termine del community update 9 pubblicato da Larian, che potete trovare a questo indirizzo.

Un'altra informazione interessante è la mappa che mostra tutte le morti dei giocatori. Uno strumento che serve agli sviluppatori per capire come e perché qualcuno crepa in un determinato punto (se per un bug o per la storia, per esempio) e che in questo caso mostra come le morti siano concentrate principalmente a nord del sito dello schianto. Analizzando i dati, Larian ha scoperto che Gale è morto ben 333757 volte (più una se si contasse un fatto chiamato "l'incidente della torta"): un'incidenza 4 volte superiore a quella registrata da tutti gli altri membri del party. Sarà una coincidenza?

Infine il team ha confermato in maniera indiretta che i salvataggi saranno cancellati prima dell'uscita della versione finale del gioco. Si sapeva già e lo hanno confermato oggi. Siete quindi avvisati. Non vi lamentate. Lo hanno fatto con questo messaggio:

"I veri eroi di questo periodo di Early Accesso sono i membri della comunità che sono rimasti con noi mentre stavamo lavorando sulle patch e gli hotfix. Sappiamo che giocare a un prodotto in Early Access, sapendo che i salvataggi verranno alla fine cancellati, è una grande richiesta. Per questo siamo enormemente grati a tutti coloro che hanno scaricato Baldur's Gate 3, ci hanno dato un feedback e mandato i report di errore."

Per questo motivo giocate tranquilli e fate tutte le scelte che volete, quello che fate nell'Early Access di Baldur's Gate 3 rimane nell'Early Access di Baldur's Gate 3. E nei registri di Larian, ma questa è un'altra storia.