Medal of Honor Above and Beyond: lo spazio richiesto per l'istallazione è enorme

Sono sempre di più i giochi che mettono alla prova i nostri spazi di archiviazione. Possiamo pensare a opere come Red Dead Redemption 2 e Call of Duty Modern Warfare. Ora però arriva un nuovo contendente al trono: Medal of Honor Above and Beyond richiede uno spazio enorme per l'istallazione.

Precisamente, parliamo di più di 340 GB per istallare il gioco. Fortunatamente, una volta completata l'operazione, lo spazio effettivo richiesto sarà "solo" di 170 GB. Respawn, sviluppatore di Medal of Honor Above and Beyond, assicura però che con future patch lo spazio richiesto non aumenterà di molto.

170 GB effettivi non è una cifra incomprensibile per uno sparatutto come Call of Duty, che include molteplici modalità, tra campagna e online. Per un gioco VR classico, però, è veramente molto. Per darvi un punto di riferimento, Half-Life Alyx occupa circa 70 GB sull'hard disk dopo l'istallazione, meno della metà del gioco di Respawn.

Non sembra esserci, inoltre, la possibilità di istallare solo porzioni specifiche del gioco per poter risparmiare spazio: ricordiamo infatti che lo sparatutto includerà una campagna single player, una modalità multigiocatore e una serie di documentari sulla seconda Guerra Mondiale.

Infine, vi ricordiamo che Medal of Honor Above and Beyond sarà disponibile dal 12 dicembre su Steam e vi invitiamo a leggere il nostro provato del gioco.