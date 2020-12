Monster Hunter, il film è stato tolto dalle sale cinesi dopo appena un giorno

Il film di Monster Hunter è stato tolto dalle sale cinematografiche cinesi dopo appena un giorno per via di una battuta presente nello script e ritenuta razzista.

Sì, si tratta dello stesso motivo per cui Monster Hunter: World è stato bombardato di recensioni negative: le polemiche si sono ingigantite nel corso delle ultime ore e i produttori della pellicola hanno dovuto correre ai ripari.

"Il film di Monster Hunter è stato tolto dalle sale cinematografiche in Cina dopo appena un giorno dall'uscita", ha scritto l'analista Daniel Ahmad su Twitter.

"È successo a causa delle feroci polemiche sui social media che si sono scatenate per via di una scena ritenuta offensiva. Non è chiaro se il film tornerà nei cinema."

La situazione appare francamente irreale, da qualunque parte la si guardi. Gli autori di Monster Hunter evidentemente non hanno pensato che quel dialogo potesse generare una reazione così dura, e devono ora affrontare le conseguenze di tale leggerezza.