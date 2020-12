FIFA 21: l'ultimo aggiornamento consente a EA di bloccare il FUT dove vuole

L'ultimo aggiornamento di FIFA 21 ha introdotto del codice che consente a Electronic Arts di bloccare il FUT nei territori in cui ritenga necessario farlo. Il testo del messaggio di pop up che apparirà ai giocatori in caso di tentativo di accesso alla modalità online del gioco è inequivocabile: "Attualmente FIFA ULTIMATE TEAM non è accessibile per via della richiesta fatta dalle autorità della tua regione."

Sostanzialmente si tratta di un modo per escludere dal gioco la discussa modalità, lì dove esistono leggi che la riconoscono per quello che è, ossia come una forma mascherata di gioco d'azzardo. Certo, molti vanno chiedendosi online perché bloccare l'intera modalità invece che soltanto i punti FIFA, che poi sono il nodo del problema. Di fatto in alcune regioni chi acquisterà FIFA 21 avrà un gioco con funzionalità ridotte rispetto ad altri territori. Poi se togliessero completamente di torno certi sistemi di monetizzazione predatori sarebbe ancora meglio, ma parliamo di un mondo migliore, in cui non esisterebbero i nomask, dove i calciatori lotterebbero per non essere legati a certi sistemi nei videogiochi invece che per farci più soldi e dove ci sarebbero notizie di spam nei siti di videogiochi. Si scherza, ma non troppo.