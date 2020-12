Fallout 76: Alba d’Acciaio: alle 13 su Twitch con Emanuele

Oggi alle 13:00 torna Emanuele Gregori in diretta su Twitch con Fallout 76: Alba d'Acciaio, la nuova espansione del gioco di Bethesda. Se volete scoprire tutte le novità introdotte con le prime missioni dedicate alla Confraternita d'Acciaio, non mancate assolutamente!

Fallout 76: Alba d'Acciaio è la nuova espansione gratuita del gioco, pensata per introdurre la fazione della Confraternita d'Acciaio in gioco in modo strutturale.

