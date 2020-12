Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack, la recensione: tra tamburi ed RPG

La fine dell'anno ha portato tantissimi titoli differenti un po' su tutte le console in circolazione, ma la recensione di Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack su Nintendo Switch dimostra che non erano ancora arrivati proprio tutti quanti. Mancava il più folle, nonché l'unico vero rhythm game del 2020 degno di nota; che tra l'altro approda in esclusiva sulla console ibrida targata Nintendo. Che cosa è esattamente Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack? e in che cosa si mostra differente dal meno recente Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun? Abbiamo trascorso decine di ore in compagnia di tamburi e melodie fuori di testa, e siamo finalmente pronti per il verdetto.

I contenuti

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack è un pacchetto che appare particolarmente sensato sul mercato occidentale: al suo interno troverete infatti Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 1 e Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 2, le remaster di due titoli pubblicati precedentemente solo in Giappone. I contenuti non sono quindi davvero inediti, ma è altamente improbabile che abbiate già avuto modo non solo di giocare, ma anche semplicemente di conoscere questi capitoli molto particolari del franchise.

Particolari, esattamente. Come probabilmente saprete, e come avevamo sottolineato anche nella recensione di Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! Per Nintendo Switch, il rhythm game nacque a suo tempo nelle sale gioco nipponiche, e aveva in dotazione due tamburi giganti montati sul posto, da battere con delle bacchette a ritmo di musica. Bandai Namco ha cercato di riportare questa esperienza anche su console, con le dovute limitazioni. Ma Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack va ancora oltre, rappresenta un gruppo di episodi a sé stanti, che scelgono di attingere a piene mani dal mondo dei JRPG.

L'acquisto vi permetterà dunque di giocare ad entrambi i capitoli del franchise, l'Adventure Pack 1 e l'Adventure Pack 2. Entrambi offriranno una storia particolarmente longeva (benché non sempre interessante) e meccaniche da JRPG (benché molto semplificate). In totale vi ritroverete inoltre con 130 brani, eseguibili anche a parte all'interno dei menù di gioco (sono comunque meno di quelli proposti da Drum 'n' Fun!) e qualcosa come 250 collezionabili. A fronte di un prezzo di listino discreto (49,99 euro) i contenuti proposti sono dunque giusti dal punto di vista della quantità; un po' meno da quello della varietà, come vedremo.