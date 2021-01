Microsoft ha in mente un'acquisizione simile a Bethesda per un insider

Secondo King Ragnar, un insider piuttosto attendibile, Microsoft non si starebbe muovendo per portare a termine un'acquisizione "normale". Il colosso di Redmond, infatti, sta lavorando per un colpo paragonabile a quello che l'ha portata a comprare Bethesda. Si tratterebbe, però, di un affare complesso, che potrebbe essere annunciato solo alla fine dell'anno o all'inizio del 2022.

XboxRagnar è famoso perché è stato uno dei primi ad anticipare l'acquisizione di Bethesda. Secondo i suoi contatti "Microsoft vuole acquisire un altro publisher, le trattative con Bethesda sono durate 3 anni, come ho sottolineato, credo che l'annuncio sarà alla fine del 2021 o all'inizio del 2022."

Questa affermazione è arrivata commentando il rumor di un altro sedicente insider. Secondo lui, infatti, le acquisizioni da parte di Microsoft non sono figlie dei recenti risultati positivi della divisione Xbox, quanto di trattative che stanno andando avanti da tempo e solo ora saranno finalizzate.

Certo che una seconda acquisizione del livello di Bethesda potrebbe essere un segnale molto forte al mercato. È vero che Sony sta facendo crescere organicamente i propri Studios e Nintendo è partita con delle acquisizioni, ma se fosse confermata, questa potrebbe essere una mossa in grado di cambiare gli equilibri.