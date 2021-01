Epic Games Store: sono 749 milioni i giochi gratis riscattati, 700m i profitti

Epic Games ha condiviso un po' di numeri registrati dall'Epic Games Store nel 2020. Quello forse più interessante è che sono 749 milioni i giochi gratis riscattati, con una media di 7,2 milioni di volte a titolo. Un numero notevole, che ha aiutato il servizio a raggiungere i 160 di utenti. Il volume totale degli acquisti è stato di 700 milioni negli ultimi 12 mesi.

Una cifra notevole che, per una volta, non dipende solo da Fortnite. Il battle royale, infatti, vale il 37% di questo valore, ovvero 265 milioni. Il numero di giochi disponibili è cresciuto dai 190 del 2019 fermandosi a quota 471. Di questi ben 103 sono stati offerti gratuitamente attraverso la promozioni del giovedì. Sono stati riscattati ben 749 milioni di giochi, circa 7,2 milioni di copie per titolo. GTA 5 fece registrare il record di 13 milioni di giocatori attivi contemporaneamente.

Epic Games dice di avere ben 31,3 milioni di giocatori ogni giorno attivi sulla piattaforma, un incremento del 192% su base annua. A dicembre sono stati 56 i milioni di giocatori attivi, contro i 32 dell'anno precedente. Steam è ancora lontano, dato che ha una media di 120 milioni di giocatori attivi al mese, ma le distanze si sono sicuramente accorciate.

I giochi più popolari sono Fortnite, Rocket League, Assassin's Creed Valhalla, Satisfactory e Borderlands 3.