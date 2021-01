Overwatch 2 non ha ancora iniziato il doppiaggio, l'uscita in estate è in dubbio

Secondo le ultime indiscrezioni, Blizzard non avrebbe ancora iniziato a doppiare Overwatch 2. Ad affermarlo è il doppiatore coreano di Genji. Se questo fosse confermato, l'uscita in estate sarebbe messa in dubbio.

Dopo essere stato presentato in pompa magna, Overwatch 2 è sparito improvvisamente dai radar. Le ultime informazioni che sono arrivate erano già piuttosto preoccupanti e sostenevano che lo sviluppo stava proseguendo a rilento.

A confermare queste voci negative arriverebbe anche l'affermazione del doppiatore coreano di Genji, uno dei personaggi del gioco, che ha detto che non è stato ancora chiamato per impersonare nuovamente il combattente. Una cosa che farebbe, quindi, pensare che lo sviluppo sia ancora in alto mare.

Una notizia che escluderebbe, quindi, un'uscita durante l'estate del 2021 e anzi, se i lavori ritardassero ulteriormente, sarebbe difficile vedere il gioco nel 2021.

Diversamente dal primo capitolo, Overwatch 2 avrà anche una componente PvE. Proprio per questo motivo il doppiaggio sarà una parte importante dello sviluppo e, per forza di cose, impiegherà del tempo per essere realizzato. Il fatto che non sia ancora iniziato, quindi, getta un'ombra sullo stato del gioco abbastanza preoccupante.