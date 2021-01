Sonic, Roger Craig Smith non sarà più la voce del porcospino di SEGA

Dopo 10 anni di sodalizio, Roger Craig Smith non sarà più la voce ufficiale di Sonic. Il celebre doppiatore statunitense ha annunciato la fine della collaborazione con SEGA attraverso Twitter. Nel messaggio Smith non ha detto perchè non doppierà più la mascotte di SEGA, ma ha solo salutato e ringraziato tutti i fan: che ci siano novità in vista per il porcospino blu?

"Caspita, 10 anni sono stati un viaggio fantastico," ha scritto Roger Craig Smith sul suo profilo ufficiale Twitter. "Avanti verso nuove zone! Molte grazie ai fan che sono stati così gentili. È stato un onore."

A rendere più malinconico il messaggio è stato il cuore blu infranto allegato al messaggio, che ci fa capire come la separazione, probabilmente, non sia stata consensuale. Comunque e in ogni caso l'addio di Roger Craig Smith apre diversi scenari per il porcospino blu: come mai c'è stato questo cambio? Chi prenderà il posto di Smith.

Questo perché, oltre che per una questione emotiva, Roger Craig Smith è un professionista rinomato nel settore, avendo prestato la voce a tantissimi personaggi iconici di anime, videogiochi e cartoni animati occidentali. Tanto per citarne qualcuno è stato Ezio Auditore in Assassin's Creed, Chris Redfield in Resident Evil e Batman in Batman: Arkham Origins.

Da dieci anni era la voce ufficiale di Sonic tanto da comparire in Ralph Spaccatutto, Ralph Spacca Internet e, ovviamente, la serie televisiva Sonic Boom e tutti gli ultimi videogiochi di SEGA. Il suo cambio, dunque, lascia un po' spiazzati e siamo molto curiosi di sapere chi prenderà il suo posto.