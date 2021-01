The Witcher 3 su Nintendo Switch: disponibile in versione standard con DLC a parte

The Witcher 3: Wild Hunt su Nintendo Switch è ora disponibile anche in edizione "liscia", dunque non necessariamente all'interno della Complete Edition, con la possibilità dunque di acquistare solo il gioco principale ed eventualmente i DLC a parte.

Il gioco di CD Projekt RED era disponibile su Nintendo Switch solo nella sua forma onnicomprensiva rappresentata da The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition, con all'interno il gioco originale e tutti i vari DLC usciti dopo il lancio, ma la questione è stata rivista proprio in queste ore.

Su Nintendo eShop è ora possibile acquistare The Witcher 3: Wild Hunt "liscio", ovvero con solo i contenuti originali dell'epoca del primo lancio su PC, PS4 e Xbox One, ed eventualmente acquistare i singoli DLC staccati pagandoli a parte.

Nella fattispecie, le aggiunte sono riassunte nelle due espansioni maggiori uscite per il celebre RPG di CD Projekt RED, ovvero The Witcher 3: Hearts of Stone e The Witcher 3: Blood and Wine. Ovviamente, questa nuova soluzione è consigliata soprattutto a chi è poco convinto di voler proseguire oltre alla storia principale evitando magari i DLC (che sono comunque ottimi, dunque si tratta di una scelta rischiosa), oppure sperando in eventuali sconti successivi sui contenuti aggiuntivi.

Il prezzo complessivo risulta infatti più vantaggioso per la Complete Edition, che si trova attualmente a 59,99 euro su Nintendo eShop, mentre la versione standard di The Witcher 3: Wild Hunt costa sì 39,99 euro ma entrambi i DLC richiedono un ulteriore esborso di circa 30 euro (9,99 euro per Hearts of Stone e 19,99 euro per Blood and Wine).