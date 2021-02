No Man's Sky: Companions, il trailer mostra come domare e adottare le creature aliene

Hello Games ha pubblicato il primo aggiornamento gratuito del 2021 di No Man's Sky chiamato Companions. Nel nuovo trailer lo sviluppatore mostra la novità principale di questo aggiornamento, ovvero la possibilità di domare e adottare le creature aliene che incontrerete nei vostri interminabile viaggi nello spazio virtuale del gioco.

Sean Murray di Hello Games dice che le creature incontrate sui pianeti alieni di No Man's Sky sono sempre state un elemento importante per lo studio. È fin dal lancio che vogliono dare la possibilità di domare e addestrare questi animali esotici. Per questo motivo Companions è un aggiornamento enorme, dedicato a queste strane creature aliene.

Ora tutte le creature infinite e variegate che scorrazzano per l'universo possono essere domate e adottate come compagni. Dopo essersi legate a voi saranno richiamabili ovunque, perfino a bordo dell'anomalia spaziale.

Le creature ben accudite deporranno delle uova che potranno essere incubate nell'exotuta finché non saranno pronte a schiudersi per dare vita a un nuovo essere. Le creature possono essere addestrate per eseguire compiti come cercare risorse, indicare pericoli, fornire luce, dare la caccia a creature ostili, individuare edifici, dissotterrare preziosi tesori e utilizzare dei laser minerari agganciati.

L'aggiornamento No Man's Sky: Companions consente di adottare le creature aliene.

Utilizzate gesti specifici per dare ordini ai compagni durante l'esplorazione. Quando il vostro compagno incontrerà altri giocatori, creature o compagni, potrebbe incuriosirsi, provare a giocare o anche rivelarsi aggressivo, a seconda della sua personalità.

Ogni creatura ha una sua personalità, determinata dalla specie a cui appartiene e dal ruolo ricoperto nell'ecosistema. La personalità ne influenza il comportamento, nonché il modo di pensare e comunicare.

I finimenti delle creature sono dotati di un collegamento neurale con l'exotuta, che permette la traduzione rudimentale di pensieri e desideri. Finalmente potrete parlare con le creature incontrate!

Accudite il vostro compagno giocando con lui, nutrendolo e prestandogli attenzione. Dotate il vostro compagno di accessori estetici o dalle diverse funzionalità. Gli accessori possono essere ricolorati e personalizzati con degli adesivi. Le creature ereditano aspetto e tratti dal loro genitore, ma hanno sempre qualcosa di diverso! Durante il loro percorso verso l'età adulta, avranno bisogno delle vostre attenzioni...

È anche possibile portare del materiale genetico al nuovo sequenziatore di uova sull'anomalia spaziale. Il sequenziatore permette di combinare il materiale genetico delle uova per produrre creature uniche, mai viste prima.

I giocatori che trovano creature particolarmente rare o ambite possono scambiare le uova dei loro preziosi compagni con altri giocatori. Oltre alle nuove funzionalità, l'aggiornamento Companions offre anche miglioramenti significativi ai tempi di caricamento e alle transizioni di curvatura su PlayStation 4.