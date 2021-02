Xbox Series X, novità sulla retrocompatibilità: "non aspettatevi molto"

Secondo le ultime informazioni disponibili, sono in arrivo novità dedicate alla retrocompatibilità di Xbox Series X|S, le console di nuova generazione di Microsoft. La compagnia di Redmond dovrebbe svelare qualche novità interessante e, come sempre, i giocatori non vedono l'ora di scoprire di cosa si tratti. Probabilmente, avremo modo di vedere i primi giochi con frame rate raddoppiato. Il noto Klobrille, però, afferma che non dovremmo aspettateci molto.

Klobrille, noto insider dedicato al mondo Xbox, ha espresso la propria opinione sui forum di XboxEra. Parlando con altri utenti, ha affermato che dovremmo tenere le nostre aspettative basse, in quanto quello che Microsoft ha intenzione di svelare per la retrocompatibilità di Xbox Series X e Xbox Series S è solo un punto di partenza. Non possiamo quindi aspettarci che vi siano enormi novità tutte pronte in un colpo, ma dovremo attendere un po' perché il supporto venga esteso a più titoli.

Il frame rate raddoppiato per Xbox Series X|S è stato annunciato lo scorso anno, ma l'unico gioco mostrato con questa feature è stato Fallout 4 che passava da 30 FPS a 60 FPS su Xbox Series S. Anche supponendo che il numero di giochi che supportano la funzione sia molto limitato, speriamo che includa titoli che si avvantaggino sensibilmente dell'aumento di frame rate.

Le novità dovrebbero essere svelate nella giornata di domani, 18 febbraio 2021. In attesa di novità, vi segnaliamo una curiosità: Microsoft aveva nascosto le cuffie wireless in un vecchio trailer di Xbox Series X|S.