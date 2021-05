Devolver Digital annuncerà quattro nuovi giochi alla Summer Game Fest 2021

Il publisher Devolver Digital ha annunciato che nel corso della Summer Game Fest 2021 annuncerà ben quattro nuovi giochi, purtroppo senza dare indizi su quali possano essere. Ha specificato anche che fornirà aggiornamenti su Phantom Abyss, Death's Door e Shadow Warrior 3, alcuni dei suoi titoli già annunciati, quindi questi non vanno conteggiati nei quattro ancora senza nome.

L'unico indizio potenziale è l'immagine allegata al post Twitter con l'annuncio, che è un riferimento a Carrion. Che sia in arrivo un seguito? Difficile dirlo, ma per ora è l'unica ipotesi con un minimo di concretezza sul campo. Tra i quattro potrebbe esserci anche un nuovo gioco di Croteam, visto che ormai Serious Sam 4 è stato pubblicato... The Talos Principle 2, di cui non si è saputo più niente? Specifichiamo che questa è una nostra ipotesi, quindi prendetela come tale.

Del resto, conoscendo Devolver Digital, i giochi annunciati potrebbero tutti provenire da team indipendenti freschi di formazione e slegati dai progetti precedenti del publisher.