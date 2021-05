Roblox su PS5 e Nintendo Switch potrebbe arrivare, secondo il CEO della compagnia

Roblox potrebbe presto arrivare su PS5 e Nintendo Switch, stando a quanto riferito dallo stesso CEO della compagnia, Dave Baszucki, durante la recente conferenza finanziaria con gli azionisti sui risultati del primo trimestre dell'anno fiscale.

In effetti, la situazione di Roblox al momento è alquanto strana: nonostante si tratti di uno dei giochi più popolari al mondo, con oltre 150 milioni di utenti attivi mensili secondo i dati riferiti all'anno scorso, il "game maker" è in realtà disponibile solo su PC, piattaforme mobile e Xbox One. Per quanto non se ne parli praticamente mai sulle testate specializzate in videogiochi, o quasi, si tratta di un titolo di grande importanza sul piano globale, nonché una delle maggiori esclusive console per Xbox che stranamente è passata sotto silenzio, o quasi.

Roblox è ormai un universo a parte, che potrebbe finalmente espandersi ad altre piattaforme

Il motivo di questo silenzio intorno a Roblox è legato probabilmente al fatto che sia indirizzato a un pubblico di giovani e molto giovani, nonché per il suo essere un software multiforme e difficilmente definibile. In ogni caso, il gioco potrebbe presto arrivare su altre piattaforme, finalmente.

"Switch, PlayStation, Quest, tutte queste piattaforme hanno perfettamente senso per Roblox", ha affermato Baszucki, aprendo la porta alla possibilità di mettere a disposizione il gioco anche sulle altre console e su Oculus Quest.

Effettivamente, considerando la diffusione di Nintendo Switch e PS4, delle conversioni per queste piattaforme nonché per PS5 sembrano conseguenze logiche per Roblox e pare anche strano che la questione non sia stata presa in considerazione prima, sebbene ci sia da prendere in esame, forse, i termini di esclusiva che legano il gioco a Xbox.

Tanto per avere un'idea del peso di Roblox nell'industria videoludica, basti pensare che è recentemente entrata in borsa con una quotazione di 45 miliardi di dollari, ovvero superando da solo il valore delle intere EA e Take-Two. Roblox Corp, non per nulla, è considerata tra le 100 aziende più influenti del 2021, per il Time.